Україна

Віримо в наших хлопців.

Юніорська збірна України оголосила заявку на матчі кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи U-19. Про це повідомляє УАФ.

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко викликав наступних гравців:

Воротарі: В'ячеслав Суркіс (Динамо» Київ), Назар Макаренко (Олександрія), Маркіян Бакус (Рух Львів).

Захисники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов (всі — Динамо» Київ), Владислав Шершень (Колос Ковалівка), Данієль Вернаттус, Кирило Дігтярь (обидва — Металіст Харків), Олександр Гавриленко (Шльонськ, Польща).

Півзахисники: Данило Іщенко, Кирило Осипенко (обидва — Динамо Київ), Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Геннадій Синчук (Металіст Харків), Артем Гусол (Колос Ковалівка), Олександр Пшеничнюк (Чорноморець Одеса), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), Захар Бауманн (Манчестер Юнайтед, Англія), Максим Лень (Фортуна, Німеччина).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Олександр Ломага (Шахтар Донецьк).

Юніорська збірна України потрапила у групу 1, де протистоятиме одноліткам з Нідерландів, Словенії та казахстану. Першій матч кваліфікації до юніорського Євро збірна України проведе проти казахстану 13-го листопаду, о 20:00 за київським часом.