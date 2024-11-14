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Проєкт мультиспортивні клуби “АкТИвні” створено для того, щоб фізичне виховання дітей проходило в ігровій формі. Завдяки такому підходу хлопці та дівчата стають активніші та здоровіші.

Новий підхід до дитячої фізично-рухової активності — саме так можна описати проєкт мультиспортивні клуби “АкТИвні”. Організатори підкреслюють, що в цих закладах діти займаються фізкультурою із задоволенням.

Окрім традиційних дисциплін, в клубах займаються і нестандартними для України, такими як доджбол, корфбол, регбі-5 та панна-футбол (або стріт-футбол). Це безконтактні командні активності, в яких хлопці та дівчата змагаються нарівні. Ініціатива спрямована на розвиток інклюзивного та різноманітного середовища, що сприяє активному та захоплюючому дозвіллю для всіх дітей.

Менеджер проєкту акТИвні Гліб Колмогоров розповідає, що нестандартні для України дисципліни надзвичайно цікаві та заохочують дітей до активностей. Доджбол — це старий добрий вибивний. Флорбол — це різновид хокею, лиш на паркеті.

"У планах — розширити перелік видів спорту до восьми. Зокрема, йдеться про бадмінтон та диск-гольф", — каже Гліб Колмогоров.

Своєю чергою тренер клубу акТИвні Ілля підкреслює стрімку динаміку розвитку мультиспортивної клубної системи в Україні. Він додає, що діти із захватом зустріли це починання.

"Дітям до вподоби різноманіття. Особливо, коли на одному тренуванні вони займаються кількома видами спорту, бо це база для майбутніх спортсменів", — каже тренер.

Ілля додає, що окрім оздоровлення різні фізичні вправи дозволяють майбутньому професіональному спортсмену правильно визначитися із тим, чим він займатиметься надалі.

В чому ж успіх мультиспортивних клубів? Річ у тому, що для занять не потрібно якихось особливих умов. І це є однією з головних переваг проєкту. Це не тренування задля перемоги понад усе, це, радше, про тренування для опановування нових навичок та отримання задоволення від процесу. Радник міністра молоді та спорту Вадим Данильченко зауважує, що майбутній чемпіон має з дитинства мати бажання та мотивацію займатися руховою активністю.

"Якщо юніорські збірні демонструють непогані результати, то пізніше, спортсмени, так би мовити, "вигорають", припиняють прогресувати", — каже Данильченко.

А щоб вигорянь не було, фізичне виховання має приносити задоволення та стати грою — і це основна ідея організаторів проєкту "АкТИвні".



“Клубна форма роботи є основною у всіх країнах Європи та й світу. Зацікавленість до такого формату в Україні тільки зростає. Це більш гнучкий, більш сприятливий для залучення дітей до рухової активності режим роботи, — каже міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. — Достатньо лише допомогти нашим активістам та волонтерам організовувати мультиспортивні клуби.”

Батьки дітей, які відвідують мультиспортивні клуби, в захваті від занять. Вони підтверджують, що новий підхід дозволяє дітям займатись із задоволенням. Це приносить свої плоди: Анна, чий син тричі на тиждень займається у мультиспортивному клубі, каже про покращення здоров'я дитини.

"Та головне, що дитина дуже чекає на кожне наступне тренування", — додає жінка.

На сьогодні в Україні вже працюють понад 100 мультиспортивних клубів. Позитивний досвід клубів хочуть масштабувати на всю Україну. До кінця року мають запрацювати півтори сотні закладів, а 2025-го — вже 400.

"Ця структура розширюється буквально щодня. Люди створюють громадські організації, на базі яких виникають мультиспортивні клуби", — зазначає в.о. директора держустанови "Спорт для всіх" Олександр Божок.

У Міністерстві молоді та спорту розраховують, що опіку над ними візьмуть на себе місцеві органи влади. Зі свого боку організатори ініціативи надають юридичну підтримку, інвентар, а у майбутньому – допомогу з орендою приміщень для занять спортом. Тренери також проходять підготовку в Мінмолодьспорту.

"Приймати ж рішення, як розвиватиметься той чи інший клуб, які види рухової активності будуть представлені, який тренер займатиметься з дітьми тощо, будуть колегіально батьки юних вихованців. Щось на кшталт батьківського комітету", - зауважує директор державної установи "Спорт для всіх" Андрій Ребрина.

На думку пана Андрія, це дозволить ефективно та прозоро розподіляти кошти. Позаяк, саме близькі дітей найбільш зацікавлені у гармонійному розвитку мультиспортивного клубу.