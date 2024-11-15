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Португалець висловився про земляка.

Півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Португалії Бруну Фернандеш висловився про Кріштіану Роналду.

"Я думаю, є багато речей, яких ви не знаєте — потрібно постійно бути поруч із ним, щоб знати, яке його життя, але... він добре танцює, у нього хороші танцювальні рухи.

Коли я тільки приїхав сюди, мене оточували великі гравці, якими я захоплювався, і я був досить сором'язливий. Я не хотів ні з ким розмовляти. Я тиснув руки з опущеною головою, і Кріштіану не було там, коли я приїхав, тому що я приїхав дуже рано, і коли він приїхав, він почав говорити зі мною, назвав моє ім'я... і сказав мені: "Я бачив твої ігри, ти забивав голи, дуже добре грав за Спортінг.

Пам'ятаю, як повернувся в кімнату, щоб поговорити зі своїми друзями і сім'єю... "Він дивився мої ігри, звідки він знає моє ім'я?". Адже я вперше приїхав до збірної, і ти захоплюєшся цими гравцями і завжди думаєш, що вони не знають, хто ти такий", — сказав Фернандеш в ефірі ютуб-каналу Роналду.