Ліга націй

Наставник італійської збірної поділився своїми думками після гри з Бельгією.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував перемогу своєї команди у матчі п'ятого туру Ліги націй проти Бельгії (1:0).

"Хлопці добре зіграли, бо у другому таймі поле стало дуже важким. Ми трохи втратили гостроту у володінні м'ячем та зробили надто багато неточних передач.

Як ми вже говорили перед грою, у такі моменти потрібно утримувати м'яч, і це важливо, щоб зняти тиск та контролювати гру. Коли Бельгія притиснула нас до нашої половини поля, було важко, але вони воювали як леви.

Ніколо Ровелла неймовірний. Ставлення всіх гравців було чудовим, вони показали, що вони — сильна команда.

Якщо ми озирнемося на те, що було сказано, Італія завжди може знайти 30 гравців, щоб зібрати сильну команду, тому що ми є Італія. Йшлося тільки про пошук правильних рішень і постановку їх у становище, коли вони могли б проявити себе якнайкраще. Вони заслуговують на велику похвалу", — наводить слова Спаллетті Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бельгія – Італія.