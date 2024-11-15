Українець може змінити лондонський клуб.
Мудрик, getty images
15 листопада 2024, 13:41
Вінгер Челсі Михайло Мудрик може змінити клубну прописку, повідомляє Football Transfers.
За даними джерела, українським футболістом цікавиться Крістал Пелес. Лондонський клуб зробив запит щодо оренди Михайла в січні.
В Мудрикові бачать заміну Вільфріду Заа, який залишив клуб влітку минулого року.
В поточному сезоні на рахунку Михайла 2 голи і 5 асистів у 14 матчах.
Нагадаємо, Мудрик — автор найкращого гола тижня в Лізі конференцій.