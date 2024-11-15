Вінгер Челсі Михайло Мудрик може змінити клубну прописку, повідомляє Football Transfers.

За даними джерела, українським футболістом цікавиться Крістал Пелес. Лондонський клуб зробив запит щодо оренди Михайла в січні.

В Мудрикові бачать заміну Вільфріду Заа, який залишив клуб влітку минулого року.

В поточному сезоні на рахунку Михайла 2 голи і 5 асистів у 14 матчах.

Нагадаємо, Мудрик — автор найкращого гола тижня в Лізі конференцій.