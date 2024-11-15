Італія

Нова угода буде розрахована до літа 2029 року.

Захисник Інтера Янн Біссек продовжить захищати кольори "нерадзуррі" у найближчих сезонах. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво міланського клубу погодило новий контракт із 23-річним німцем, який буде розрахований до літа 2029 року.

Також зазначається, що зарплата футболіста зросте до 1,5 мільйона євро плюс бонуси.

Нинішнього сезону Біссек провів 11 матчів.

Після 12 турів Інтер набрав 25 очок і посідає четверте місце у Серії А.