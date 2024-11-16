Казахстанський клуб не став продовжувати контракти з українцями.
Артем Бєсєдін, ФК Ордабаси
16 листопада 2024, 20:10
Нападник Артем Бєсєдін та захисник Ігор Пластун залишили склад Ордабаси, повідомляє прес-служба казахстанського клубу.
Обидва українські футболісти мали контракти до 31 грудня і керівництво клубу прийняло рішення їх не продовжувати.
Минулого сезону 34-річний Пластун провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі. На рахунку 28-річного Бєсєдіна 22 матчі та чотири забиті м'ячі.
Таким чином, у складі Ордабаси залишився один українець – півзахисник Євген Макаренко.
Нагадаємо, Ордабаси завершив сезон у чемпіонаті Казахстану, посівши четверте місце та пролетівши повз єврокубки.