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Казахстанський клуб не став продовжувати контракти з українцями.

Нападник Артем Бєсєдін та захисник Ігор Пластун залишили склад Ордабаси, повідомляє прес-служба казахстанського клубу.

Обидва українські футболісти мали контракти до 31 грудня і керівництво клубу прийняло рішення їх не продовжувати.

Минулого сезону 34-річний Пластун провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі. На рахунку 28-річного Бєсєдіна 22 матчі та чотири забиті м'ячі.

Таким чином, у складі Ордабаси залишився один українець – півзахисник Євген Макаренко.

Нагадаємо, Ордабаси завершив сезон у чемпіонаті Казахстану, посівши четверте місце та пролетівши повз єврокубки.