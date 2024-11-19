Ім'я переможця вболівальники дізнаються в середині грудня.
Серу Гірассі, Getty Images
19 листопада 2024, 16:24
Африканська конфедерація футболу оголосила імена п'ятьох претендентів на звання найкращого футболіста континенту за підсумками 2024 року.
У ході церемонії, яка 16 грудня проходитиме в Марокко, нагороду отримає один із наступних гравців:
Саймон Адінгра (Кот-д'Івуар, Брайтон);
Серу Гірассі (Гвінея, Боруссія Дортмунд);
Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ);
Адемола Лукман (Нігерія, Аталанта);
Ронвен Вільямс (ПАР, Мамелоді Сандаунз).
Нагадаємо, що минулого року найкращим в Африці визнали Віктора Осімгена. Тоді за це звання також боролися Мохамед Салах та Ашраф Хакімі.