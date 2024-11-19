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Ім'я переможця вболівальники дізнаються в середині грудня.

Африканська конфедерація футболу оголосила імена п'ятьох претендентів на звання найкращого футболіста континенту за підсумками 2024 року.

У ході церемонії, яка 16 грудня проходитиме в Марокко, нагороду отримає один із наступних гравців:

Саймон Адінгра (Кот-д'Івуар, Брайтон);

Серу Гірассі (Гвінея, Боруссія Дортмунд);

Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ);

Адемола Лукман (Нігерія, Аталанта);

Ронвен Вільямс (ПАР, Мамелоді Сандаунз).

Нагадаємо, що минулого року найкращим в Африці визнали Віктора Осімгена. Тоді за це звання також боролися Мохамед Салах та Ашраф Хакімі.