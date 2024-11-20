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Без асисту Мессі також не обійшлось.

Уночі за європейським часом відбулись матчі 12 туру кваліфікації чемпіонату світу-2024 в регіоні Південна Америка.

У одному з них збірна Аргентини приймала Перу й за рахунок яскравого пострілу Лаутаро Марітнеса на початку другого тайму зміцнила лідерську позицію на вершині таблиці.

Аргентина — Перу 1:0

Гол: Л. Мартінес, 55

Аргентина: Е. Мартінес — Монтіель (Перес, 76), Балерді (Медіна, 90), Отаменді, Тальяфіко — Де Пауль (Ло Чельсо, 81), Енцо, Мак Аллістер (Паредес, 90) — Мессі, Л. Мартінес (Сімеоне, 86), Альварес.

Перу: Гальеєсе — Араухо, Самбрано, Кальєнс Корсо — Поло (Рівера, 86), Зонне (Рейна, 73), Кастільйо, Пенья (Кордова, 86), Адвінкула — Герреро (Лападула, 64), Валера (Флорес, 73).

Попередження: Араухо, Самбрано.

У головному ж матчі вечора Бразилія приймала Уругвай, і після відносно спокійного першого тайму команди обмінялись голами, однак за три очки так ніхто з них і не зачепився.

Бразилія — Уругвай 1:1

Голи: Жерсон, 62 — Вальверде, 55

Бразилія: Едерсон — Даніло, Маркіньйос, Габріел, Абнер (Мартінеллі, 58), Вандерсон — Жерсон (Пакета, 86), Гімараес (Андре, 86) — Савіньйо (Естевао, 68), Рафінья, Вінісіус Жуніор — Жезус (Енріке, 58).

Уругвай: Рочет — Варела, Хіменес, Олівера, Сараккі — Вальверде, Угарте, Бентанкур — Пельїстрі (Родрігес, 66), Нуньєс (Агірре, 46), Араухо (Олівера, 81).

Попередження: Рафінья, Пакета, Габріел — Бентанкур, Варела.