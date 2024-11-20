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Наступний асист аргентинця оновить досягнення.

Напередодні збірна Аргентини в дванадцятому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 на власному полі здолала Перу (1:0).

Результативним пасом під забитий м’яч Лаутаро Мартінеса відзначився інший нападник "альбіселесте" Ліонель Мессі.

Як свідчить статистика, це був 58 асист 37-річного виконавця в складі національної збірної.

Рівно стільки ж гольових пасів свого часу віддав американський нападник Лендон Донован, за яким був закріплений рекорд за цим показником серед чоловічих національних збірних.

Доновану на це знадобилось 157 матчів, тоді як Мессі впорався за 191.

Наступну гру Аргентина проведе в гостях у Уругвая.