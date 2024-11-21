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Обіцяють навести лад із міжнародними перервами восени.

Напружений календар за ходом футбольного сезону — це одна з найбільш гострих тем для обговорення в сучасному футболі, і після багатьох критичних висловлювань керівні органи починають працювати над поліпшенням ситуації.

Іспанська Ла Ліга направила скаргу на адресу ФІФА з приводу питань створення розкладів, зокрема, міжнародних матчів, однак нещодавно відкликала її для з’ясування нових обставин.

Сталось це тому, що ФІФА запропонувала на розгляд зміни в календарі, починаючи від сезон-2026/27, які вперше впливатимуть на матчі національних збірних восени 2026 року.

Замість традиційних вересневих, жовтневих та листопадових міжнародних перерв, пропонується залишити лише дві.

При цьому в жовтні збірні збиратимуться не на звичних дев’ять днів, а на 16, тоді як кількість матчів за цей час зросте з двох до чотирьох.

Перерва в новому форматі запланована на кінець вересня – початок жовтня.

Щодо міжнародних подій навесні, то там, поки що, змін не планується.

Утім, Ла Ліга відкликала свою скаргу лише з цього питання, тоді як її суперечка з ФІФА щодо нового клубного чемпіонату залишається чинною.