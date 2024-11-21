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Матчі відбудуться 29 листопада та 3 грудня.

Жіноча збірна України оголосила заявку на матчі раунду плей-оф відбору Євро-2025. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У другому раунді плей-оф "синьо-жовті" зіграють проти Бельгії, яка раніше пройшла Грецію (0:0, 5:0).

На матчі проти Бельгії головний тренер збірної Володимир Пятенко викликав 24 футболістки.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла), Дарина Бондарчук (Металіст 1925), Дар'я Келюшик (Колос).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі — Ворскла), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська (обидві — Металіст 1925), Любов Шматко, Яна Деркач (обидві — Фомгет).

Півзахисники: Вікторія Гірин (Ладомир), Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві — Колос), Яна Калініна (Ворскла), Таміла Хімич, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі — Металіст 1925), Ніколь Козлова (Глазго Сіті), Яна Малахова (Мура Нона).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла), Ольга Овдійчук (Фомгет), Інна Глущенко (Лілль).

Перший матч відбудеться 29 листопада у турецькій Антальї (19:00), а другий – 3 грудня у бельгійському Левені (21:15).

Нагадаємо, у першому раунді плей-оф Україна обіграла Туреччину (1:1, 2:0).