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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 21 листопада 2024 року.

Завершилася 1002 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою. Водночас путін заявив, що рф застосувала ракету середньої дальності «Орєшнік» у відповідь на удари України західною зброєю вглиб російської території.

- Рада в цілому підтримала законопроєкт про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини (СЗЧ) або дезертував.

- Метт Гетц, якого Трамп хотів призначити на посаду генпрокурора США, та який був проти допомоги Україні, зняв свою кандидатуру.

- За 11 років після початку Революції гідності жоден суддя і прокурор, який готував обвинувачення її учасникам, не притягнутий до відповідальності.

- путін заявив, що війна стала глобальною, і пригрозив атакувати західні країни.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На Харківському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Стариці. За попередніми даними, сьогодні втрати противника на напрямку склали 52 військовослужбовці вбитими та пораненими, також наші захисники знищили танк, чотири бойові броньовані машини, протитанковий ракетний комплекс та пошкодили три автомобілі окупантів.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 14 ворожих атак. Ще два боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку ворог тричі штурмував наші позиції поблизу Часового Яру та Ступочок. Триває бій.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, противник п’ять разів атакував позиції українських підрозділів біля населеного Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 49 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки. Наші захисники відбили 38 штурмів. Одинадцять атак тривають, ситуація контрольована.

Втрати окупантів за сьогодні на напрямку склали 208 військових вбитими та пораненими, також українські воїни знищили бойову броньовану машину та чотири автомобілі загарбників.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Шістнадцять боєзіткнень завершено, ще десять – досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи, намагався прорватися в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки. Зараз ще триває дві атаки окупантів.

На Оріхівському напрямку війська загарбників один раз штурмували позиції Сил оборони в районі П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки, противник успіху не мав.

На решті напрямків – без особливих змін.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи – згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться.

Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною.

Путін робить усе що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук. І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла – стійко, хоробро, міцно. Гідно. Це одне з головних слів про Україну – гідність. І це слово, яке, мабуть, уже ніколи не скажуть про Росію".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!