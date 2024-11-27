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Хет-трик Матвія Пономаренка допоміг киянам здобути комфортний рахунок у "Шляху чемпіонів" перед матчем-відповіддю.

У рамках першого матчу третього раунду "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА київське Динамо U-19 зустрілося з однолітками з косоварського 2 Корріку.

Юнаки "біло-синіх" не зазнали особливих проблем в цьому протистоянні, здобувши розгромну перемогу з рахунком 5:0.

Головним героєм зустрічі став Матвій Пономаренко, який оформив у ворота косоварів хет-трик. Також голами за киян відзначилися Кирило Осипенко та Іван Андрейко.

Нагадаємо, що матч-відповідь між 2 Корріку U-19 та Динамо Київ U-19 запланований на 11 грудня.

Динамо Київ U-19 - 2 Корріку U-19 5:0

Голи: Осипенко (27), Пономаренко (32, 58, 73 пен.), Андрейко (90+4).

Склад юнацької команди Динамо: