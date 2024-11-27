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Словенець готовий достроково розірвати контракт із грецьким клубом.

Колишній вінгер київського Динамо Беньямін Вербич у зимове трансферне вікно має намір покинути грецький Панатінаїкос. Про це повідомляє Pao Pantou.

За інформацією джерела, наразі керівництво клубу та 31-річний словенець ведуть переговори про дострокове розірвання контракту, який розрахований до літа 2025 року.

Також зазначається, що Панатінаїкос був готовий відпустити футболіста минулого літа, але не знайшлося відповідної пропозиції.

Нагадаємо, Вербич перебрався до Греції влітку 2022 року, перейшовши з Динамо вільним агентом. Однак цього сезону він відіграв лише один матч у липні.