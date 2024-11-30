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Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з бельгійками.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував поразку у першому матчі відбору плей-оф Євро-2025 проти Бельгії (0:2).

"Дівчата молодці у плані обсягу роботи, її виконання та всіх вимог. Розраховували на швидкий гол, однак у середині першого тайму підсіли, а бельгійки взяли м’яч під контроль. Хоча наприкінці першого тайму почали підніматися вище.

Другий тайм – те саме, але, на жаль, не скористалися помилками бельгійок, виходили іноді з-під пресингу. Намагалися за допомогою замін посилити атаку, діяти вище, щоб пресингувати на чужій половині поля та спробувати відігратися. Однак, на жаль, пропустили у контратаці.

Те, що ми планували – виконали, дівчата молодці. Лише середина першого тайму, коли бельгійки взяли під контроль м’яч, переводили його з флангу на фланг, давали трохи подумати. Хоча наприкінці першого тайму почали діяти вище та намагалися пресингувати на чужій половині тайму.

Пропущений гол у компенсований час? Це не втрата концентрації. Намагалися наприкінці переламати хід гри, забити, але бельгійки знову ж таки завдяки габаритам винесли м’яч, зачепилися. Це не втрата концентрації, це намагання переламати гру.

Настрій – звичайно, що всі засмучені, але є ще другий матч. Так, наприкінці цей другий м’яч… Однак не думаю, що можна дорікати команді. Дівчата виклалися повністю. Бельгія – хороша команда, на виїзді ще більша підтримка буде. Але, можливо, рахунок 2:0 ще більше розслабить суперниць, а ми будемо більш мотивованими", — наводить слова Пятенка Суспільне Спорт.

Нагадаємо, матч-відповідь пройде 3 грудня в бельгійському Левені. Стартовий свисток пролунає о 21:15 за Києвом.