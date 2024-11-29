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Гравчині збірної України, УАФ
29 листопада 2024, 12:23
Сьогодні, 29 листопада, відбудеться відбірковий матч плей-оф відбору жіночого Євро-2025, в якому зустрінуться збірні України та Бельгії.
Матч пройде в турецькій Антальї на стадіоні Мардан, а його стартовий свисток прозвучить о 19:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Україна — Бельгія:
Склад жіночої збірної України
Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла), Дар'я Келюшик (Колос), Дарина Бондарчук (Металіст 1925).
Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі — Ворскла), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська, Леся Ольхова (усі — Металіст 1925), Любов Шматко (Фомгет).
Півзахисники: Вікторія Гірин (Ладомир), Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві — Колос), Яна Калініна (Ворскла), Таміла Хімич, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі — Металіст 1925), Ніколь Козлова (Глазго Сіті), Яна Малахова (Мура Нона).
Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла), Ольга Овдійчук (Фомгет), Інна Глущенко (Лілль).
Матч-відповідь пройде 3 грудня в бельгійському місті Левен на стадіоні Ден Дреф і розпочнеться о 21:15 за Києвом.