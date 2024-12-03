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Колектив Володимира Пятенка не братиме участі в майбутньому турнірі.

Жіноча збірна України в рамках матчу-відповіді другого раунду плей-оф відбору чемпіонату Європи-2025 гостювала в Бельгії.

У першому поєдинку "синьо-жовті" зазнали поразки з рахунком 2:0 у Туреччині. Доля путівки до фінальної частини майбутнього Євро вирішувалася на стадіоні Ден Дреф у Левені.

Протягом першого тайму зустрічі команди не порадували вболівальників голами, а вже в другій половині Бельгія відкрила рахунок зусиллями Толоби. Шматко пізніше відновила паритет, але Вулларт на останній хвилині основного часу поставила крапку в матчі, принісши своїй команді другу перемогу над українками.

Бельгія — Україна 2:1

Голи: Толоба, 62, Вулларт, 90 — Шматко, 79