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Сьогодні відбудеться перше жеребкування КЧМ-2025 нового формату.

Наступного літа вперше пройде оновлений клубний чемпіонат світу.

Формат турніру зазнав кардинальних змін і тепер буде розігруватися по схемі чемпіонатів світу серед національних збірних — 32 клуби діляться на вісім груп по чотири команди, два кращих колективи з кожної групи виходять в 1/8 фіналу турніру.

Кошики для жеребкування

В перший кошик потрапили по чотири найкращі команди УЄФА та КОНМЕБОЛ, в другий — решта вісім команд з УЄФА, до третього увійшли по дві найкращі команди АФК (Азійська футбольна конфедерація), КАФ (Африканська конфедерація футболу), КОНКАКАФ (футбольна конфедерація, яка об’єднує футбольні союзи країн Північної Америки, Центральної Америки та зони Карибського моря) та ще дві команди КОНМЕБОЛ (Південноамериканська футбольна конфедерація). В четвертому кошику решта команд.

Кошик 1: Манчестер Сіті (Англія), Реал Мадрид (Іспанія), Баварія (Німеччина), ПСЖ (Франція), Фламенгу (Бразилія), Палмейрас (Бразилія), Рівер Плейт (Аргентина), Флуміненсе (Бразилія).

Кошик 2: Челсі (Англія), Борусія Дортмунд (Німеччина), Інтер (Італія), Порту (Португалія), Атлетіко (Іспанія), Бенфіка (Португалія), Ювентус (Італія), Зальцбург (Австрія).

Кошик 3: Аль-Хілаль (Саудівська Аравія), Ульсан Хендай (Південна Корея), Аль-Ахлі (Єгипет), Відад (Марокко), Монтеррей (Мексика), Леон (Мексика), Бока Хуніорс (Аргентина), Ботафогу (Бразилія).

Кошик 4: Урава Ред Даймондс (Японія), Аль-Айн (ОАЕ), Есперанс (Туніс), Мамелоді Сандаунс (ПАР), Пачука (Мексика), Сіетл Саундерс (США), Окленд Сіті (Нова Зеландія), Інтер Маямі (США).

Формат жеребкування

Плей-оф турніру буде розділений на два різні шляхи: До першого шляху вийдуть переможці груп A, C, E, G та другі місця в групах B, D, F та H. Другий шлях – це переможці груп B, D, F, H та другі місця груп A, C, E та G.

Дві кращі за рейтингом команди УЄФА та КОНМЕБОЛ (Манчестер Сіті, Реал Мадрид, Фламенгу та Палмейрас) будуть розділені по різним шляхам і не зустрінуться раніше півфіналів. Так само третя та четверта команди рейтингів УЄФА та КОНМЕБОЛ (Баварія, ПСЖ, Рівер Плейт та Флуміненсе). Челсі, Борусія Дортмунд, Інтер та Порту (5-8 рейтингу УЄФА) потраплять в групи до найкращих команд КОНМЕБОЛ, а Атлетіко Мадрид, Бенфіка, Ювентус та РБ Зальцбург до команд з першої четвірки рейтингу УЄФА. Представники МЛС — Інтер Маямі та Сіетл Саундерс, автоматично потрапили в групи А та В відповідно.

Онлайн трансляція жеребкування

Буде доступна в цій новині починаючи з 20:00.