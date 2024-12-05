Суперліга жива.
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05 грудня 2024, 17:20
Близько 60 клубів зацікавлені в участі у Суперлізі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, організатори Суперліги провели переговори з більш ніж сотнею клубів Європи. Близько 60 із них вже заявили про своє бажання брати участь у цьому проекті.
Згідно з новим форматом, турнір буде розділено на три дивізіони. У вищому (Зоряному) мають взяти участь 16 клубів із топ-5 ліг, у другому (Золотому) — ще 16, у третьому (Синьому) — 32 команди, 20 із яких вилітатимуть щороку.
На генеральній асамблеї Реала президент мадридського клубу Флорентіно Перес заявив, що робота з організації турніру триває.