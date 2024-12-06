"Вершкові" націлені лише на перемогу.
Бутрагеньо, getty images
06 грудня 2024, 21:23
Директор мадридського Реала Еміліо Бутрагеньо заявив про бажання "королівського" клубу виграти клубний чемпіонат світу. Цитує іспанського функціонера офіційний сайт "вершкових".
"Ми дуже раді цьому турніру і хочемо спробувати виграти його. Щоразу, коли ми граємо, ми зосереджені на перемозі, незалежно від турніру.
Ми хочемо відчути цей трепет від того, що приносимо радість нашим вболівальникам у США і тим, хто приїде з Європи.
Сподіваємося, що зможемо вийти у фінал і, якщо вийде, підняти трофей над головою", — сказав Бутрагеньо.
Нагадаємо, оновлений КЧС пройде влітку 2025 року. Реал потрапив у групу H, де зустрінеться з РБ Зальцбург (Австрія), Аль-Хілялем (Саудівська Аравія) та Пачукою (Мексика).