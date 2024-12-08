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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 грудня 2024 року.

Завершилася 1018 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- У Єлисейському палаці відбулася зустріч Зеленського з Трампом та Макроном. Вона тривала 35 хвилин. Президент України назвав зустріч «хорошою» і «продуктивною».

- Собор Паризької Богоматері відкрився після нищівної пожежі у 2019 році. На урочисту церемонію запросили близько 50 глав держав і урядів, серед яких був і Зеленський.

- Друга партія данських винищувачів F-16 уже надійшла до України. Загалом Данія обіцяла надати Україні 19 винищувачів, з яких 6 доставили раніше. Решту обіцяли доставити двома партіями.

- Очільник Чернігова Олександр Ломако заявив про відставку через те, що «керівники військових адміністрацій взяли місто в облогу».

- У Південній Кореї провалилось голосування за імпічмент президента Юн Сук Йоля, який вводив воєнний стан. Засідання парламенту скасували через нестачу депутатів у залі.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ



На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки ворога поблизу Вовчанська. Окупанти скидали КАБи в районах Козачої Лопані та Орішанки.

Ворог здійснив дев’ять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час вісім боєзіткнень в районах Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю завершились. Авіаударів зазнали Ківрашівка, Западне та Велика Шапківка.

На Лиманському напрямку за день російські війська 22 рази штурмували позиції українських захисників в районах Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного Тернів, Ямполівки, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві. Дві атаки досі тривають.

На Краматорському напрямку завершилась невдачею спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої Гори, всього було відбито сім атак.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні сім разів штурмували в районах Торецька, Диліївки та Неліпівки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі, Гродівки, Сухого Яру, Мирнограду, Жовтого, Новий Труд та Новотроїцького. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по Новотроїцькому.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 146 та поранили 194 окупанта на даному напрямку; знищили дві бойових броньованих машини, три автомобілі.

Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується вже 42 боєзіткнення. Атаки противника відбивались нашими воїнами поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлізаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу, Старих Тернів, Дачного та Нескучного. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація по районах населених пунктів Шевченко, Андріївка, Олексіївка, Багатир, Костянтинопіль.

На Времівському напрямку ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, Нескучне, Велика Новосілка, але на заваді цьому стали наші мужні захисники, два боєзіткнення триває досі.

На Оріхівському напрямку нашими воїнами було відбито одну атаку в напрямку Новоданилівки.

Ворог провів три невдалих штурми на Придніпровському напрямку.

На Курщині українські захисники за сьогодні відбили 14 атак окупантів, триває ще три боєзіткнення.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном.

Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це.

Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.

Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.

Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!