Інше

У клубі МЛС вирішили не продовжувати з українцем контракт.

Інтер Маямі, який виступає у американсько-канадській МЛС, на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з колишнім центральним захисником збірної України Сергієм Кривцовим.

Контракт 33-річного українця з флоридським клубом спливає наприкінці грудня цього року, і продовжувати його не будуть.

З цієї ж причини з команди пішли Коул Дженсен, Франко Негрі, Лоусон Сандерленд та Феліпе Валенсія. Також завершується оренда у Ніколаса Фрейре.

Нагадаємо, що Сергій Кривцов виступав за Інтер Маямі з січня 2023 року, перейшовши з донецького Шахтаря. З того моменту український центрбек провів у США 63 матчі, забив 2 голи, віддав 1 асист та заробив 11 попереджень.

Заява Інтер Маямі: