Колишній керманич Барселони та Вільярреала перебрався до китайського чемпіонату.
Кіке Сетьєн, Getty Images
10 грудня 2024, 20:29
Бейцзін Гоань на своєму офіційному сайті оголосив про призначення головним тренером Кіке Сетьєна.
Іспанський спеціаліст ніде не працював із вересня 2023 року. Саме тоді він залишив Вільярреал, який очолив у жовтні 2022-го.
Раніше 66-річний Сетьєн також був керманичем Барселони, Бетіса, Лас-Пальмаса, Луго, Логроньєса, збірної Екваторіальної Гвінеї, Полі Ехідо та Расінга (Сантандер).
Про тривалість контракту Кіке з Бейцзін Гоань наразі нічого не повідомляється.
Клуб фінішував 4-м у турнірній таблиці чемпіонату Китаю-2024, а з Кубка країни вилетів на стадії 1/4 фіналу.
До Сетьєна Бейцзін Гоань очолював 50-річний португалець Рікарду Соареш.