Бейцзін Гоань на своєму офіційному сайті оголосив про призначення головним тренером Кіке Сетьєна.

Іспанський спеціаліст ніде не працював із вересня 2023 року. Саме тоді він залишив Вільярреал, який очолив у жовтні 2022-го.

Раніше 66-річний Сетьєн також був керманичем Барселони, Бетіса, Лас-Пальмаса, Луго, Логроньєса, збірної Екваторіальної Гвінеї, Полі Ехідо та Расінга (Сантандер).

Про тривалість контракту Кіке з Бейцзін Гоань наразі нічого не повідомляється.

Клуб фінішував 4-м у турнірній таблиці чемпіонату Китаю-2024, а з Кубка країни вилетів на стадії 1/4 фіналу.

До Сетьєна Бейцзін Гоань очолював 50-річний португалець Рікарду Соареш.