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Колишній керманич Барселони та Вільярреала перебрався до китайського чемпіонату.

Бейцзін Гоань на своєму офіційному сайті оголосив про призначення головним тренером Кіке Сетьєна.

Іспанський спеціаліст ніде не працював із вересня 2023 року. Саме тоді він залишив Вільярреал, який очолив у жовтні 2022-го.

Раніше 66-річний Сетьєн також був керманичем Барселони, Бетіса, Лас-Пальмаса, Луго, Логроньєса, збірної Екваторіальної Гвінеї, Полі Ехідо та Расінга (Сантандер).

Про тривалість контракту Кіке з Бейцзін Гоань наразі нічого не повідомляється.

Клуб фінішував 4-м у турнірній таблиці чемпіонату Китаю-2024, а з Кубка країни вилетів на стадії 1/4 фіналу.

До Сетьєна Бейцзін Гоань очолював 50-річний португалець Рікарду Соареш.