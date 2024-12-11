Український вінгер відзначився голом у 18 туру Екстракляси.
Владислав Кочергін, Getty Images
11 грудня 2024, 14:26
У рамках 18-го туру польської Екстракляси Ракув зіграв у результативну нічию з Мотором із Любліна з рахунком 2:2.
У цьому протистоянні голом у ворота люблінської команди відзначився колишній вінгер збірної України Владислав Кочергін.
Завдяки грі в цьому матчі 28-річний український вінгер потрапив до символічної команди тижня у чемпіонаті Польщі за версією Sofascore, зібраної з футболістів із найвищими оцінками. Владислав отримав від статистичного порталу підсумкову оцінку 8,0.
КОМАНДА ТИЖНЯ 18-ГО ТУРУ ЧЕМПІОНАТУ ПОЛЬЩІ (SOFASCORE):
СТАТИСТИКА ВЛАДИСЛАВА КОЧЕРГІНА У МАТЧІ З МОТОРОМ ЛЮБЛІН (2:2):
У поточному сезоні чемпіонату Польщі Владислав Кочергін провів 18 матчів (1324 хвилин), в яких він забив чотири голи та віддав два асисти.