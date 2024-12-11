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Український вінгер відзначився голом у 18 туру Екстракляси.

У рамках 18-го туру польської Екстракляси Ракув зіграв у результативну нічию з Мотором із Любліна з рахунком 2:2.

У цьому протистоянні голом у ворота люблінської команди відзначився колишній вінгер збірної України Владислав Кочергін.

Завдяки грі в цьому матчі 28-річний український вінгер потрапив до символічної команди тижня у чемпіонаті Польщі за версією Sofascore, зібраної з футболістів із найвищими оцінками. Владислав отримав від статистичного порталу підсумкову оцінку 8,0.

КОМАНДА ТИЖНЯ 18-ГО ТУРУ ЧЕМПІОНАТУ ПОЛЬЩІ (SOFASCORE):

СТАТИСТИКА ВЛАДИСЛАВА КОЧЕРГІНА У МАТЧІ З МОТОРОМ ЛЮБЛІН (2:2):

У поточному сезоні чемпіонату Польщі Владислав Кочергін провів 18 матчів (1324 хвилин), в яких він забив чотири голи та віддав два асисти.