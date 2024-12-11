"Біло-сині" вийшли до 1/16 фіналу турніру.
Фото Динамо Київ
11 грудня 2024, 19:47
У рамках третього раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА-2024/25 київське Динамо гостювало в 2 Корріку.
Перше протистояння команд завершилося розгромною перемогою "біло-синіх" із рахунком 5:0. У матчі-відповіді повторити цей успіх колективу Ігоря Костюка допомогли дубль Матвія Пономаренка та голи Кирила Осипенка й Богдана Редушка. Єдиний гол господарів поля на рахунку Омера Шали.
Таким чином, Динамо вийшло 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Свого суперника кияни дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться в п'ятницю, 20 грудня.
2 Корріку — Динамо Київ 1:4
Голи: Шала, 58 — Пономаренко, 15, 42, Осипенко, 68, Редушко, 80
2 Корріку: Бугуєвчі, Гаші (Тачі, 86), Абдуллаху, Хаволлі (М. Беріша, 81), Сила, Л. Беріша, Шала, Жубі (Хайруллаху, 46), Міфтарі (Яшаніца, 81), Македончі (Ісуфі, 46)
Динамо Київ: Суркіс, Коробов, Сизонюк, Захарченко, Дикий, Іщенко (Озимай, 63), Саленко (Люсін, 77), Осипенко (Білий, 73), Андрейко, Кремчанін (Редушко, 63), Пономаренко (Лобко, 73)
Попередження: Хайруллаху, Абдуллаху, Яшаніца, Сила — Сизонюк, Андрейко