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Стали відомі склади відбіркових груп на майбутній мундіаль.

У швейцарському Цюріху відбулося жеребкування європейського відбіркового циклу чемпіонату світу 2026 року, який пройде у США, Мексиці та Канаді.

За підсумками цього жеребкування усі команди з Європи дізналися своїх суперників, включно зі збірною України. Команда Сергія Реброва зіграє з переможцем протистояння Франція — Хорватія у Лізі націй, Ісландією та Азербайджаном.

До вашої уваги усі результати жеребкування ЧС-2026:

Формат відбірного етапу ЧС-2026

Відбіркові групи з п'яти команд розпочнуть свої виступи у березні, але якщо будуть збірні, які беруть участь у плей-оф Ліги націй, їхні поєдинки перших двох турів будуть перенесені на червень.

Дати матчів кваліфікації груп з п'ятьма командами

Тур 1, 21-22 березня

Тур 2, 24-25 березня

Тур 3, 6-7 червня

Тур 4, 9-10 червня

Тур 5, 4-6 вересня

Тур 6, 7-9 вересня

Тур 7, 9-11 жовтня

Тур 8, 12-14 жовтня

Тур 9, 13-15 листопада

Тур 10, 16-18 листопада

Відбіркові групи з чотирьох команд розпочнуть кваліфікацію у вересні, що дасть змогу закінчити розіграш Ліги націй без накладок у календарях збірних.

Дати матчів кваліфікації груп з чотирма командами

Тур 1, 4-6 вересня

Тур 2, 7-9 вересня

Тур 3, 9-11 жовтня

Тур 4, 12-14 жовтня

Тур 5, 13-15 листопада

Тур 6, 16-18 листопада

Переможці кожної з 12 груп відбіркового етапу отримають прямі путівки на мундіаль, а команди, які займуть другі місця, вийдуть у плей-оф, де до них приєднаються чотири збірні, які виграли свої групи у Лізі націй, якщо вони не посядуть перші місця у відбіркових групах ЧС-2026.

Дати матчів плей-оф кваліфікації

Півфінали, 26 березня

Фінали, 31 березня