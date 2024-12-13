Стали відомі склади відбіркових груп на майбутній мундіаль.
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13 грудня 2024, 14:07
У швейцарському Цюріху відбулося жеребкування європейського відбіркового циклу чемпіонату світу 2026 року, який пройде у США, Мексиці та Канаді.
За підсумками цього жеребкування усі команди з Європи дізналися своїх суперників, включно зі збірною України. Команда Сергія Реброва зіграє з переможцем протистояння Франція — Хорватія у Лізі націй, Ісландією та Азербайджаном.
До вашої уваги усі результати жеребкування ЧС-2026:
Формат відбірного етапу ЧС-2026
Відбіркові групи з п'яти команд розпочнуть свої виступи у березні, але якщо будуть збірні, які беруть участь у плей-оф Ліги націй, їхні поєдинки перших двох турів будуть перенесені на червень.
Дати матчів кваліфікації груп з п'ятьма командами
Тур 1, 21-22 березня
Тур 2, 24-25 березня
Тур 3, 6-7 червня
Тур 4, 9-10 червня
Тур 5, 4-6 вересня
Тур 6, 7-9 вересня
Тур 7, 9-11 жовтня
Тур 8, 12-14 жовтня
Тур 9, 13-15 листопада
Тур 10, 16-18 листопада
Відбіркові групи з чотирьох команд розпочнуть кваліфікацію у вересні, що дасть змогу закінчити розіграш Ліги націй без накладок у календарях збірних.
Дати матчів кваліфікації груп з чотирма командами
Тур 1, 4-6 вересня
Тур 2, 7-9 вересня
Тур 3, 9-11 жовтня
Тур 4, 12-14 жовтня
Тур 5, 13-15 листопада
Тур 6, 16-18 листопада
Переможці кожної з 12 груп відбіркового етапу отримають прямі путівки на мундіаль, а команди, які займуть другі місця, вийдуть у плей-оф, де до них приєднаються чотири збірні, які виграли свої групи у Лізі націй, якщо вони не посядуть перші місця у відбіркових групах ЧС-2026.
Дати матчів плей-оф кваліфікації
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