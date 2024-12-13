Команда Сергія Реброва отримала своїх суперників.
Гравці збірної України, Getty Images
13 грудня 2024, 13:50
Сьогодні, 13 грудня, у швейцарському Цюріху відбулося жеребкування відбіркового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді.
Збірна України під час жеребкування перебувала у другому кошику та за її результатами "синьо-жовті" потрапили у групу D.
Суперниками команди Сергія Реброва стали переможець пари Ліги націй Франція/Хорватія, Ісландія та Азербайджан.
Графік проведення турів для збірної України:
Тур 1, 4-6 вересня
Тур 2, 7-9 вересня
Тур 3, 9-11 жовтня
Тур 4, 12-14 жовтня
Тур 5, 13-15 листопада
Тур 6, 16-18 листопада
Дати матчів плей-оф кваліфікації:
Півфінали, 26 березня
Фінали, 31 березня