Інше

Команда Сергія Реброва отримала своїх суперників.

Сьогодні, 13 грудня, у швейцарському Цюріху відбулося жеребкування відбіркового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді.

Збірна України під час жеребкування перебувала у другому кошику та за її результатами "синьо-жовті" потрапили у групу D.

Суперниками команди Сергія Реброва стали переможець пари Ліги націй Франція/Хорватія, Ісландія та Азербайджан.

Графік проведення турів для збірної України:

Тур 1, 4-6 вересня

Тур 2, 7-9 вересня

Тур 3, 9-11 жовтня

Тур 4, 12-14 жовтня

Тур 5, 13-15 листопада

Тур 6, 16-18 листопада

Дати матчів плей-оф кваліфікації:

Півфінали, 26 березня

Фінали, 31 березня