Екс-помічник Юргена Клоппа залишився без роботи.
Пеп Лейндерс, РБ Зальцбург
16 грудня 2024, 22:40
Зальцбург на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Пепа Лейндерса.
41-річного фахівця, який раніше працював асистентом Юргена Клоппа в Ліверпулі, було звільнено через незадовільні результати в останніх матчах.
Нагадаємо, "бики" достроково втратили шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті Австрії команда посідає лише п'яте місце, відстаючи від Штурму на десять очок.
Також додамо, що Зальцбург вибив київське Динамо із кваліфікації Ліги чемпіонів.