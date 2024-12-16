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Екс-помічник Юргена Клоппа залишився без роботи.

Зальцбург на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Пепа Лейндерса.

41-річного фахівця, який раніше працював асистентом Юргена Клоппа в Ліверпулі, було звільнено через незадовільні результати в останніх матчах.

Нагадаємо, "бики" достроково втратили шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті Австрії команда посідає лише п'яте місце, відстаючи від Штурму на десять очок.

Також додамо, що Зальцбург вибив київське Динамо із кваліфікації Ліги чемпіонів.