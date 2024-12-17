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Друга нагорода для аргентинського гравця Астон Вілли.

Голкіпера Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінеса визнали найкращим на своїй позиції за підсумками 2024 року за версією ФІФА.

У боротьбі за індивідуальну нагороду 32-річний аргентинець обійшов Джанлуїджі Доннарумму (ПСЖ/Італія), Едерсона (Манчестер Сіті/Бразилія), Андрія Луніна (Реал Мадрид/Україна), Майка Меньяна (Мілан/Франція), Давіда Раю (Арсенал/Іспанія) та Унаї Сімона (Атлетік/Іспанія).

Нагадаємо, що перемога в цій номінації дісталася Мартінесу й у 2022 році. У 2023-му найкращим голкіпером визнали Едерсона.