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"Бики" досить швидко обрали нового керманича.

Томас Летш призначений головним тренером РБ Зальцбург, передає офіційний сайт "биків".

Німецький спеціаліст, покликаний замінити звільненого 16 грудня Пепа Лейндерса, раніше вже працював у структурі австрійського клубу. Протягом двох матчів у грудні 2015 року він виконував обов'язки головного тренера.

Контракт із 56-річним Летшем розраховано до кінця червня 2027-го. Раніше, а саме з вересня 2022 року до квітня 2024-го він працював із Бохумом (58 матчів).

У чемпіонаті Австрії "бики" після 16 зіграних поєдинків перебувають на 5-й сходинці, маючи 26 очок, що на 10 менше, ніж у лідируючого Штурма. Наступний матч за участі РБ Зальцбург відбудеться вже в наступному, 2025 році — 22 січня "бики" гостюватимуть у мадридського Реала.