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Нью-Йорк Ред Буллз надав 35-річному форварду контракт за схемою 2+1.

Нью-Йорк Ред-Буллз із МЛС на своєму офіційному сайті оголосив про підписання колишнього нападника мюнхенської Баварії Еріка-Максіма Шупо-Мотінга.

Перехід 35-річного камерунця відбувся на правах вільного агента. Досвідчений форвард підписав із американським клубом контракт на два роки (до 2026) з можливістю продовження ще на один сезон.

A proven force at every stage. pic.twitter.com/bSG7ZC8eXe — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 18, 2024

У минулому сезоні на рахунку ексфорварда Баварії було 940 хвилин у 34 проведених матчах, в яких він забив 3 голи та віддав 3 асисти.