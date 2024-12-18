Нью-Йорк Ред Буллз надав 35-річному форварду контракт за схемою 2+1.
Ерік-Максім Шупо-Мотінг, Getty Images
18 грудня 2024, 21:38
Нью-Йорк Ред-Буллз із МЛС на своєму офіційному сайті оголосив про підписання колишнього нападника мюнхенської Баварії Еріка-Максіма Шупо-Мотінга.
Перехід 35-річного камерунця відбувся на правах вільного агента. Досвідчений форвард підписав із американським клубом контракт на два роки (до 2026) з можливістю продовження ще на один сезон.
У минулому сезоні на рахунку ексфорварда Баварії було 940 хвилин у 34 проведених матчах, в яких він забив 3 голи та віддав 3 асисти.