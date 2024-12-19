Інше

Сімейні справи.

Колишній гравець збірної Гвінеї Матіас Погба засуджений до трьох років позбавлення волі (два з яких — умовно) за участь у викраденні свого брата Поля Погба, що сталося 2022 року. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, Матіас Погба відбуватиме решту покарання у вигляді домашнього арешту під електронним спостереженням.

Зазначається, що адвокат Матіаса повідомив про рішення свого клієнта подати апеляцію на цей вирок.

Основний організатор шантажу Поля Погба на суму 13 млн. євро отримав найсуворіший вирок: вісім років тюремного ув'язнення з постійним утриманням під вартою. Суд також визнав економічну шкоду в розмірі 197 тис. євро і моральну шкоду в розмірі 50 тис. євро, присудивши всім обвинуваченим (за винятком Матіаса Погба, який не був присутнім у вечір арешту) виплатити цю суму Полю Погба.