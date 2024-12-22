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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 21 грудня 2024 року.

Завершилася 1032 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- На Харківщині, поблизу села Липці, українські військові вперше провели повністю роботизовану операцію.

- Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади постійного представника України при ООН, а також послів у Словенії, Японії, Литві, Китаї, Індонезії та Руанді.

- Генштаб ЗСУ нібито наказує переводити військових ППО у піхоту через дефіцит особового складу — пише Guardian. У Генеральному штабі спростували цю інформацію.

- У ЗСУ створили підрозділ, який захищатиме культурну спадщину.

- Польща та Україна відкрили новий пункт пропуску на кордоні, його будували з 2021 року.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На Харківському напрямку противник шість разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.

За попередніми підрахунками за сьогодні на напрямку ворог втратив 85 військовослужбовців вбитими та пораненими, також наші воїни знищили дві артилерійські системи, автомобіль, п’ять БпЛА та три одиниці спеціальної техніки окупантів; значно пошкодили автомобіль та одиницю спецтехніки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки та Кругляківки. Українські захисники зупинили дві ворожих атаки. Ще два боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Зеленого Гаю, Греківки, Тернів та Іванівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ у бік Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог двічі штурмував наші позиції поблизу Ступочок. Отримав відсіч.

На Торецькому напрямку наразі триває бій, загалом за сьогоднішній день українськими підрозділами відбито чотири атаки в районі Торецька та Дружби.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 24 рази атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Наші захисники відбили 20 штурмів. Чотири атаки тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 404 окупанти, з них 193 — безповоротно. Також знищено танк, дев’ять автомобілів, два автоматичних гранатомети та супутникову систему зв’язку, також пошкоджено артилерійську систему.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 13 спроб прорвати нашу оборону поблизу Старих Тернів, Курахового та Дачного. Вісім боєзіткнень завершено, ще п’ять – досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник 41 раз атакував наші підрозділи біля Успенівки, Янтарного, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного. Бої точаться досі, українські оборонці відбили 29 штурмових дій ворога.

На Оріхівському напрямку війська загарбників сім разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоандріївки та П’ятихаток, триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки, противник успіху не мав.

В Курській області українські захисники сьогодні відбивали 39 атак противника, на даний час точаться запеклі бої.

На решті напрямків – без особливих змін.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні завершився розбір уламків та завалів у Києві після вчорашньої ракетної атаки. І сьогодні ж протягом дня також тривають роботи в Херсоні – після влучання російських бомб в онкодиспансер. На щастя, обійшлося без жертв: люди були в укритті – пацієнти та медичний персонал. Цей диспансер працював і в час війни в обмеженому режимі – тільки те, що не можна було перенести з Херсону в інші лікарні регіону.

Зокрема, лінійний прискорювач був тільки там, у Херсоні, радіотерапевтичне лікування можна було отримувати в місті тільки там. Росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад, і дуже цінний для херсонців. І цей цілеспрямований удар є не чим іншим, як знущанням з людей.

Також були російські удари по Харкову, по Нікополю, по Донеччині. Просто терор, який Росія робить свідомо і за який цих нелюдей з російської авіації ще й нагороджують. Але вони точно будуть відповідати – прийде такий час.

І ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах – дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей.

Наш захист абсолютно справедливий. Я дякую всім у світі, хто підтримує Україну в цьому, і підтримує, зокрема, необхідність збільшувати видатки на оборону європейських країн, на оновлення і технологізацію арсеналів у Європі. І дякую всім, хто забезпечує збільшення тиску на Росію за цю війну".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!