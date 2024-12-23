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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 грудня 2024 року.

Завершилася 1033 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- росіяни вкотре розстріляли українських військовополонених на фронті. Омбудсмен повідомить про цей факт ООН та Червоний Хрест.

- Після перемоги над Тайсоном Ф’юрі Олександр Усик виніс на ринг справжню шаблю Івана Мазепи. Вона датована XVII століттям.

- Польща готова арештувати Беньяміна Нетаньягу за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде до країни на річницю звільнення німецького концтабору Аушвіц — заявив заступник міністра закордонних справ Польщі.

- Зеленський привітав українських дипломатів з професійним святом та заявив, що наступного року треба зробити все, аби досягти справедливого миру.

- Дональд Трамп заявив, що путін чекає на зустріч із ним, щоб покласти край війні в Україні.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають ворожі плани, завдають агресору значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти. Зокрема Хрінівка, Біла Береза, Винторівка, Чуйківка, Братениця зазнали обстрілів ворожої артилерії, а Баранівка була атакована з РСЗВ.

На Харківському напрямку з початку доби ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Стариця, всього відбулося п’ять зіткнень, одна атака ще триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки. Триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 23 рази поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки. Незавершеними залишилися 16 атак противника.

На Сіверському напрямку противник чотири рази атакував наші підрозділи в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Три атаки досі тривають.

Сили оборони відбили дві атак росіян поблизу Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку, ще точиться один бій.

На Торецькому напрямку противник атакував чотири рази неподалік населених пунктів Торецьк та Дружба. Триває два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Лисівка, Зелене, Даченське, Новоукраїнка, Покровськ, Нововасилівка, Новоєлізаветівка та Новооленівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 13 атак, чотири боєзіткнення — досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Курахівському напрямку агресор дев’ять разів атакував поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Дачне. Чотири боєзіткнення завершено, ще п’ять – продовжуються.

На Времівському напрямку окупанти 23 рази атакували позиції наших військ біля Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, та Времівки, сім боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Оріхівському напрямках противник один раз атакував в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку противника, ворог успіху не мав.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України потягом доби відбили 10 атак російських загарбників, ще 11 атак тривають. Противник здійснив близько 300 обстрілів.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"У світі є сотні напрямків відносин, у яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат. І саме це – робота наших дипломатів. Бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути у спілкуванні з усіма потрібними для України людьми й бути зрозумілими – так, щоб Україна мала необхідне.

Дякую всім тим, хто працює саме так – хто працює не просто на втому в кінці робочого дня чи на вдячність безпосереднього керівника, не з 9-ї до 18-ї години, а на результат для України.

Бути послом України, бути українським дипломатом – це бути людиною, яка може відповісти абсолютно конкретно на питання, що саме було вами зроблено для нашого наближення миру, для захисту інтересів України й українців.

Привітав сьогодні працівників і працівниць української дипломатії з професійним днем і назвав основні пріоритети й орієнтири роботи дипломатії в наступному році".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!