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Football.ua підготував список гравців, перехід яких у літнє трансферне вікно виявився досить сумнівним.

Літнє трансферне вікно завжди наповнене гучними та топовими трансферами, тому що всі клуби хочуть якісно посилити свій склад перед стартом нового сезону.

Минулого літа любителі футболу стали свідками таких гучних трансферів, як перехід Кіліана Мбаппе з ПСЖ до Реалу або Хуліан Альварес із Манчестер Сіті до Атлетіко, а також багато інших яскравих переходів.

Однак деякі трансфери, як це часто буває, не зовсім виправдовують вкладені інвестиції та очікування. Саме про це редакція Football.ua хоче з Вами поміркувати...

Кіліан Мбаппе (із ПСЖ до Реала, вільний агент)

Почнемо з, мабуть, найгучнішого переходу, чи точніше підписання минулого літа – Кіліана Мбаппе, який залишив паризький гранд у статусі вільного агента та перебрався до клубу мрії – мадридського Реала.

Здавалося, кар'єра Кіліана в Реалі почалася якнайкраще — голом у ворота Аталанти в Суперкубку УЄФА і першим трофеєм для француза в якості гравця "вершкових". Однак, у чемпіонаті Іспанії довелося чекати чотири матчі, поки 26-річний француз адаптується до нових умов і вперше відзначиться голом, а точніше навіть двома, у ворота Бетіса. Після цього сплеск продовжився і ми побачили чотири голи за стільки ж матчів.

Проте, наприкінці вересня Мбаппе вперше опинився в лазареті Реала і відтоді все йшло явно не за планом. Спершу Кіліан не потрапив у заявку збірної Франції, посилаючись на травму, але за тиждень до міжнародних матчів Мбаппе з'явився на полі в матчі Ліги чемпіонів, і з чуток, це спровокувало конфлікт між ним та Дідьє Дешамом.

З того часу Мбаппе пропустив чотири матчі збірної, а під час міжнародної перерви додалися ще дві проблеми — француза, який відпочивав у Стокгольмі, звинуватили у зґвалтуванні, а ПСЖ продовжував відмовлятися від виплати боргів по зарплаті. На щастя для футболіста, обидві проблеми вирішилися чи вирішуються на його користь, але це явно позначилося на його впевненості на полі (згадати хоча б його нереалізовані пенальті). З одного боку на рахунку Мбаппе 23 матчі, 13 голів та три асисти — начебто непогано, але враховуючи клас нападника і все, що про нього говорили в ПСЖ, який просив за нього понад 200 мільйонів євро — це не той Мбаппе, якого всі чекали побачити в Реалі, який до речі, і сам проводить не найкращий сезон...

Лені Йоро (із Лілля в Манчестер Юнайтед за 62 млн євро)

Французького захисника дуже довго пов'язували з Реалом, але в результаті він перебрався до Манчестер Юнайтед, який виклав за нього близько 70 млн євро з урахуванням бонусів. У свої 18 років у нього 60 матчів за Лілль, а також він виступав за молодіжну збірну Франції.

У складі "червоних дияволів" на нього сильно розраховував тодішній наставник Ерік тен Гаг, проте з приходом Лені оборона МЮ ніяк не стала міцнішою. Усьому виною не погані виступи француза, а його фізична форма, точніше важка травма, яку він отримав якраз перед стартом сезону в товариському матчі проти Арсеналу. З того часу Йоро провів кілька місяців у лазареті і лише в останньому місяці року зміг повернутися на поле. На рахунку Йоро п'ять матчів та 243 хвилини на полі.

Зрозуміло, що все ще попереду у молодого француза, з яким зараз працює Рубен Аморім, але перша частина сезону та величезні інвестиції поки що були перекреслені травмою.

Жоау Палінья (з Фулгема до Баварії за 51 млн євро)

Лідера Фулгема сватали до Баварії ще в 2023 році, але тоді клуби не встигли оформити всі необхідні документи. Втім, за сезон Жоау не розчарував і Баварія придбала його за 51 млн євро.

Незважаючи на те, що новий головний тренер "ротен" Венсан Компані підписав його до свого складу, поки Палінья не може адаптуватися до німецького футболу. У складі "дачників" він чудово виконував оборонну роботу і був головною ланкою між захисниками та атакуючою групою гравців.

У німецькому клубі, який, як усі ми розуміємо, сильно відрізняється від Фулгема, якості Жоау поки що не розкриваються. Складно сказати, що саме не так, але швидше за все просто затягнулася адаптація до топ-клубу після середняка АПЛ, більш атакуючого стилю команди, більшого тиску за результат, а також нових вимог на полі.

Поки що на рахунку Паліньї 13 матчів та 614 хвилин без результативних дій, але сам футболіст обіцяє, що може повернутися до тієї форми, яка була у Фулгемі. Чи вийде? Подивимося в майбутньому, а поки що явно слабкувато.

Дуглас Луїс (з Астон Вілли до Ювентуса за 51,5 млн євро)

Схожа ситуація з вищезгаданим Паліньєю, але в Італії з Дугласом Луїсом, який минулого літа перебрався з Астон Вілли до Ювентуса за 51,5 млн євро. У послугах 26-річного бразильця була зацікавлена ​​низка європейських клубів, але він обрав Турин, і поки що ця ставка не надто виправдалася.

У складі "левів" він був сполучною ланкою в середній лінії і чудово проявляв себе як в обороні, так і в атаці, що допомогло Віллі потрапити до Ліги чемпіонів. Він оформив 10+10 за 53 матчі, проте в Італії про таку результативність довелося забути навіть у топовому клубі.

На даний момент лише 342 хвилини в 11 матчах. При цьому з кінця жовтня бразилець страждає м'язовими проблемами, які ще більше ускладнили його адаптацію до нового стилю в італійському футболі. Поки Дуглас не виправдовує очікування фанатів "старої синьйори", не кажучи вже про вкладені в нього великі кошти.

Ніклас Фюллькруг (із Боруссії Д у Вест Гем за 27 млн ​​євро)

Дортмундська Боруссія зробила свій вибір на користь Серу Гірассі, через що Ніклас Фюллькруг вирішив залишити клуб і перебратися в АПЛ до складу Вест Гема за 27 млн ​​євро.

Минулого сезону Ніклас провів 46 матчів, забив 16 голів та віддав 10 асистів. Саме цього потребував Вест Гем, якому завжди був потрібен яскравий, а головне якісний центрфорвард для завершення атак.

Незважаючи на очікування, на даний момент справи Фюлкруга явно не найкращі — сім ігор, 239 скромних хвилин і лише один забитий м'яч. Майже провал, в якому можна звинувачувати і травму, яку він отримав на тренуванні у вересні, після чого зміг повернутися лише у грудні, відзначивши це голом у ворота Лестера.

Поки що Фюллькругу далеко до звання головного бомбардира "молотобійців", а за цінником він був третім найдорожчим форвардом в історії клубу. Втім, до нього Себастьян Алле та Джунлука Скамакка також не впоралися зі своїм завданням, не надто яскраво показавши себе на Туманному альбіоні.

Конор Галлагер (із Челсі до Атлетіко за 42 млн євро)

Минулого літа Конор Галлагер змінив Челсі на Атлетіко за 42 млн євро. Він став п'ятим найдорожчим придбанням "матрацників" в історії і якщо відштовхуватися від цього факту, то це ще один трансфер, який поки що не можна назвати успішним для клубу з Мадрида.

Здавалося, що Конор з його фізичними даними та агресивністю — чудовий вибір для такого ж Дієго Сімоне на чолі "матрацників". Однак все виявилося інакше — поки англієць ніяк не може знайти собі місце в колективі Атлетіко — 21 матч, два забиті м'ячі та один асист, тоді як у навіть проблемному Челсі у нього було 50 ігор, сім голів та дев'ять асистів за сезон.

24-річний хавбек чи має проблеми з адаптацією до іспанського футболу, чи є непорозуміння з партнерами по команді, чи він не зовсім розуміє свою роль на полі. А може й все разом... Поки що лише посередні виступи і це не той результат, який очікувався за таку суму в Атлетіко, який не так часто розкидається подібними грошима на ринку. Можливий навіть варіант, за якого вже взимку Конор покине Мадрид, оскільки є чутки про зацікавленість у ньому інших клубів.

Джошуа Зіркзе (із Болоньї до Манчестер Юнайтед за 42,5 млн євро)

Нападник Джошуа Зіркзе показав свій потенціал у мега-вдалому сезоні для Болоньї і заслужив на перехід у топ-клуб, у цьому випадку — у Манчестер Юнайтед за 42,5 млн євро.

Пристойні гроші за 23-річного нідерландця, який поки що не виправдовує вкладені кошти і перебуває явно не в своїй тарілці як за фізичною формою, так і за впевненістю, яка дуже заважає результативності.

Після кожного матчу "червоних дияволів" можна почути різну критику на адресу Джошуа — чи він марнує моменти, які потім дорого коштують його команді, чи не допрацьовує на полі та часто поступається в єдиноборствах. Також є думка експертів, які заявляють, що Джошуа не підходить АПЛ через швидкісний та жорсткий стиль футболу.

Можна міркувати довго, але як згадувалося вище, поки що Зіркзе не проявив себе у Манчестері — 25 ігор, чотири голи та два асисти і непостійне місце у складі "червоних дияволів", які й самі перебувають не в найкращій формі, навіть після приходу Аморіма.

Федеріко К'єза (з Ювентуса до Ліверпуля за 12 млн євро)

Вінгер Федеріко К'єза минулого літа змінив Ювентус на Ліверпуль, перебравшись до однієї з найконкуретніших і найжорсткіших ліг світового футболу. Підписання 27-річного італійця обійшлося "червоним" в 12 млн євро.

Скромна ціна за італійця, який подавав великі надії, але "кришталевість" — головна проблема його кар'єри. Так і сталося в Ліверпулі, де він деякий час набирав форму після того, як виявився непотрібним Тіаго Мотті в Турині.

З одного боку, Ліверпуль отримав висококласного гравця з прицілом на заміну лідеру Мохамеду Салаху, а з іншого можна сказати відверто, що між ними двома величезна прірва. Салах заграв новими фарбами під керівництвом Арне Слота, а ось К'єза знову опинився в руках медичного персоналу.

Поки що лише скромні чотири матчі від Федеріко, в яких він віддав один асист за 123 хвилини на полі. Головна надія "червоних" та вболівальників в тому, щоб К'єза залишив травми позаду, але чи станеться це в жорсткому англійському футболі — впевненості немає...

Рафаель Варан (із Манчестер Юнайтед до Комо, вільний агент)

Колишній захисник збірної Франції Рафаель Варан залишив проблемний МЮ та перебрався до Комо минулого літа в якості вільного агента. Здавалося, ось він — останній шанс проявити себе на високому рівні у складі новачка Серії А, який потребував такого досвідченого гравця, як Рафаель.

Однак, усі надії, очікування та інше були зруйновані після першого офіційного матчу в Кубку Італії, де Комо поступився Сампдорії, а сам Варан отримав травму коліна, провівши на полі лише 23 хвилини.

Через тиждень 31-річного француза було виключено із заявки Комо в Серії А, а ще через тиждень він завершив кар'єру через постійні травми, заявивши, що він не хоче просто займати місце в роздягальні...

Трохи пізніше Варан став членом правління Комо, тож тепер він займається розвитком молодих талантів для команди Сеска Фабрегаса.

Роман Яремчук (із Брюгге до Олімпіакоса за 2 млн євро)

Насамкінець до нашого списку потрапив український форвард Роман Яремчук, який після орендного вояжу до Валенсії у минулому сезоні залишив Брюгге та перебрався до грецького Олімпіакоса за скромні два мільйони євро.

Втім і два мільйони треба відпрацювати, що поки що вдається зі скрипом. Українець почав досить непогано і вже у своєму другому матчі відзначився голом у чемпіонаті Греції, але потім був провал у результативності, який триває й донині.

На рахунку 29-річного Яремчука лише 237 зіграних хвилин в 11 матчах і один забитий м'яч. Роман явно не вписується в гру грецького гранда, а також повною мірою програє конкуренцію марокканцю Аюбу Ель-Каабі, який забив 15 голів та віддав чотири асисти за 24 матчі.

Ще місяць тому виникли чутки про можливий відхід Яремчука з Олімпіакоса, керівництво якого не може зрозуміти, чому в нього не виходить у Греції, особливо на фоні непоганих виступів за збірну України, де нещодавно його визнали "джокером року".

Можливо, Яремчук залишить Олімпіакос у січні, хоча крім інтересу з боку турецьких клубів інших чуток немає....

А які ще трансфери минулого літа виявилися "провальними" на вашу думку – діліться в коментарях!