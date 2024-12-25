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Деталі угоди із 57-річним фахівцем не уточнюються.

Корейський Чонбук оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Густаво Пойєт.

Деталі угоди із 57-річним уругвайцем не розголошуються.

Останнім місцем роботи Густаво була збірна Греції, яку він залишив у березні цього року після невиходу команди на Євро-2024.

Також Пойєт очолював Брайтон, Сандерленд, АЕК, Бетіс, Шанхай Шеньхуа, Бордо та Універсідад Католіка.

Додамо, що Чонбук є дев'ятиразовим чемпіоном Південної Кореї, проте цього року мало не вилетів із елітного дивізіону, вигравши матчі плей-оф за виживання.