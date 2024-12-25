Деталі угоди із 57-річним фахівцем не уточнюються.
Густаво Пойєт, ФК Чонбук
25 грудня 2024, 22:23
Корейський Чонбук оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Густаво Пойєт.
Деталі угоди із 57-річним уругвайцем не розголошуються.
Останнім місцем роботи Густаво була збірна Греції, яку він залишив у березні цього року після невиходу команди на Євро-2024.
Також Пойєт очолював Брайтон, Сандерленд, АЕК, Бетіс, Шанхай Шеньхуа, Бордо та Універсідад Католіка.
Додамо, що Чонбук є дев'ятиразовим чемпіоном Південної Кореї, проте цього року мало не вилетів із елітного дивізіону, вигравши матчі плей-оф за виживання.