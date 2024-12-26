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Останні пів року керманич перебував у пошуку роботи.

Аравійський Аш-Шабаб пішов на перерву в місцевому чемпіонаті з трьома матчами поспіль без перемог, тож суттєво втратив позиції в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів АФК.

Після цього керівництво клубу вирішило звільнити португальського головного тренера Вітора Перейру й розпочало пошуки кандидата йому на заміну.

У підсумку, Аш-Шабаб зупинився на більш досвідченому тренері — турецькому фахівцю Фатіху Теріму.

71-річний керманич відомий за кількома каденціями на чолі збірної Туреччини, Галатасарая, італійських Фіорентини та Мілана, а також грецького Панатінаїкоса, де він працював до середини травня цього року.

Контракт буде підписано до завершення сезону з можливістю продовження ще на один рік.