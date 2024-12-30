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Football.ua розповідає про найцікавіше в році, що минає.

Футбольний 2024 рік був дуже багатий на події: чемпіонат Європи 2024, успіхи наших гравців в Європі, сенсація в Бундеслізі, гучні трансфери, серйозні травми та запекла боротьба за Золотий м'яч з несподіваною розв'язкою. Football.ua зібрав для вас найцікавіші події року в хронологічному порядку. Давайте разом згадаємо головне в році, що минає.

Шевченко — президент УАФ та тренерські перестановки

В січні наша футбольна спільнота отримала нову головну дійову особу. Після років страждань з Андрієм Павелком та його командою, на місце керманича прийшла дійсно авторитетна людина, яка може представляти інтереси українського футболу на зовнішній арені та організувати роботу організації на внутрішній. В діяльності УАФ відбулись принципові зміни, але деякі "хвороби" залишились. Тож, в Андрія Шевченка ще є час довести справу до кінця.

Також увесь світ сколихнула заява Юргена Клоппа — німецький тренер оголосив, що покине Ліверпуль наприкінці сезону. Ціла епоха мерсисайдців ось-ось мала завершитись, але не схоже, що Арне Слот потребує багато часу, щоб розпочату свою еру.

Звільнення Жозе Моурінью вже навряд когось дивують, але в січні португалець втратив місце роботи в Ромі та згодом відправився у Туреччину. На жаль, не обійшлось й без сумних новин — з життя пішов легендарний Франц Бекенбауер.

Кот-д'Івуар виграв Кубок Африки та топ-перформанс Луніна

В лютому відбулись два великих турніри. Збірна Кот-д'Івуару в драматичному стилі виграла Кубок Африки. Спочатку здавалось, що команда може навіть не вийти з групи, водночас по ходу змагань змінила тренера, але все ж таки створила диво та перемогла на домашньому турнірі. Ще один великий форум відбувся в Катарі — на Кубку Азії також перемогли господарі.

Українським вболівальникам лютий запам'ятається лютою грою Андрія Луніна в матчі проти РБ Лейпциг в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Наш голкіпер врятував мадридців від купи неприємностей та повторив воротарський рекорд Реала у Лізі чемпіонів. За даними OptaJose, 25-річний українець став лише другим голкіпером мадридців принаймні з сезону-2003/04, якому вдалося здійснити 9+ сейвів в одному матчі турніру, не пропустивши.

Також лютий 2024 року може стати знаковим, коли в футболі впровадять синю картку. Адже саме тоді про неї вперше почали вести розмову. В теорії, вона буде дозволяти арбітрам видаляти гравців на 10 хвилин у разі тактичних фолів або сперечань з офіційними обличчями матчів.

Україна вийшла на Євро та справа Анчелотті

Березень став знаковим для України, адже команда Сергія Реброва виборола путівка на чемпіонат Європи. Матчі плей-оф проти Боснії та Герцеговини та Ісландії були дуже нервовими та непростим, але в підсумку наша національна збірна все ж відправилась на футбольні поля Німеччини.

Карло Анчелотті останніми роками колекціонує всі можливі трофеї з Реалом, але несподівано іспанська прокуратура Мадрида вимагала майже п'ятирічного ув'язнення для головного тренера. Що ж трапилось? Зазначалось, що Карло не сплатив податків на суму один мільйон євро: 386 361 євро у 2014 році та 675 718 євро у 2015 році. Підсумки судової справи досі невідомі.

Більше не Неверкузен та знов Лунін

За п'ять тижнів до закінчення сезону в Бундеслізі леверкузенський Баєр розгромив Вердер з рахунком 5:0 та достроково гарантував собі чемпіонський титул. Хабі Алонсо дуже швидко налагодив якісну гру та увійшов в історію. Зазначимо, що леверкузенський клуб уперше у своїй історії став чемпіоном країни. Раніше Баєр п'ять разів посідав друге місце за підсумками сезону в Бундеслізі, це відбувалося в 1997, 1999, 2000, 2002 і 2011 роках.

У квітні Андрій Лунін продовжив вражати. В дуелі в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті гра перейшла в серію пенальті, а голкіпер Реала видав ще один дивовижний перформанс. Український воротар переграв хитруна Бернарду Сілву та забрав м'яч, що летів по центру, а після цього взяв і удар від Ковачича в кут. Саме це й вирішило дою серії пенальті.

Також у квітні, на жаль, у віці 75 років помер Михайло Фоменко - український ексфутболіст та колишній головний тренер збірної України.

Пічічі Довбик та Почеттіно аут

Український нападник став найкращим бомбардиром Ла Ліги. Форвард, який до цього виступав за СК Дніпро-1 одразу ж став найкращим бомбардиром Ла Ліги з 24 забитим голами. Ніхто б не повірив в це на початку сезону, але наш Артем Довбик розірвав усі шаблони та й елітний дивізіон Іспанії. Один з творців дива Жирони та, як виявилось згодом, номінант на Золотий м'яч. Це видатна історія, яку будуть згадувати роками не тільки в Україні.

Інша подія — звільнення Маурісіо Почеттіно з поста головного тренера Челсі. Аргентинець мав стати обличчям проєкту Тода Боелі, адже відомий своїм вмінням працювати з молодими футболістами, але досягнути успіху не вдалось. Тож, власник звільнив аргентинця й призначив Енцо Мареску, в якого справи йдуть набагато краще.

Україна на Євро 2024 та трансфер Мбаппе

Для нашої підбірки дуже зручно, що виступ України на Євро 2024 вклався в один місяць — червень. Звичайно, це не то чого хотілось, але команда Сергія Реброва обмежилась 3 матчами. По факту, багато що вирішила поразка від Румунії з рахунком 0:3. Коли вже наша збірна почала грати, то було запізно. Виграти в Бельгії в останньому турі було вкрай важкою задачею, навіть на емоційному підйомі після перемоги в другому турі над Словаччиною.

Кіліана Мбаппе понад рік пов'язували з трансфером в Реал, потім він отримав більше грошей від шейхів, після цього знов писали, що перебереться в Мадрид або інший топ-клуб. В підсумку, нападник збірної Франції та чемпіон світу в статусі вільного агента підписав 5-річний контракт із мадридським клубом.

За сім років у складі парижан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії клубу, на його рахунку 256 голів і 108 результативних передач у 308 матчах, але навряд тепер його будуть згадувати теплими словами в столиці Франції.

Євро 2024 та його наслідки

Перед початком турніру мало хто вірив у збірну Іспанії. Тренер-ноунейм, специфічний склад, в якому явно не вистачало зірок світового масштабу. Втім, Луіс де ла Фуенте довів, що тренерський задум багато що вирішує. Іспанці абсолютно по грі стали чемпіонами, тоді як головні фаворити, Англія та Франція, лише викликали своєю грою неприємні емоції та бажання почекати старту сезону у клубному футболі. З іншого боку, залишились й приємні спогади, як то виступ Грузії або Туреччини, які змогли здивувати й грали в доволі симпатичний футбол (особливо грузини).

Саутгейт після цього сам вирішив піти у відставку. Гарет очолював Англію вісім років. Він провів на чолі команди 102 матчі та привів "Трьох Левів" до двох поспіль фіналів Євро: у 2021 році Англія поступилась Італії у вирішальному матчі, а через три роки — Іспанії.

Довбик перейшов в Рому та черговий трофей Реала

Артем Довбик після вкрай вдалого сезону у Жироні привернув увагу ряду серйозних клубів. Серед претендентів називали Челсі, Атлетіко та Рому. Інтерес лондонців, можливо, був поверхневим, а ось між мадридцями та римлянами розвернулась справжня боротьба. Українець віддав перевагу проєкту в Ромі: трансфер 27-річного українця обійшовся римлянам у 33+5 мільйонів євро. Також йшлося про контракт, розрахований до кінця червня 2029 року та заробітну платню в розмірі 3 млн євро на рік + бонуси.

В матчі за Суперкубок Європи Реал протистояв Аталанті. Якщо подивитись на бергамасків зараз, то це дуже потужна команда та лідер Серії А. Але тоді підопічні Джан Пьєро Гасперіні сіро виглядали на зборах та абсолютно справедливо поступились з рахунком 0:2. Мадридська команда стала найтитулованішою у історії турніру.

І знов не обійшлось без сумної новини — у віці 76 років помер колишній тренер збірної Англії Свен-Горан Ерікссон.

Новий формат Ліги чемпіонів та травми

36 команд, 8 матчів для кожної та 24 учасники, що крокують далі. Новий, цікавий та нестандартний формат основного етапу Ліги чемпіонів вперше стартував у вересні. На наш погляд, турнір став динамічніше та неочікуваніше, втім, багато матчів, які нецікаві середньостатистичному вболівальнику залишилось. Але вони не могли зникнути, адже кількість учасників зросла.

Початок поточного сезону був дуже багатий на серйозні травми — зокрема на розриви хрестоподібних зв'язок. Одним з постраждалих став Родрі — у матчі 5-го туру АПЛ проти Арсеналу. Найважливіша ланка команди Гвардіоли вибула до кінця сезону. Ще одна травма, повз якої ми не можемо пройти, сталась у Руслана Маліновського. В українця вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки — все не так серйозно, як в Родрі, тому Маліновський вже повернувся до індивідуальних тренувань.

Родрі>Вінісіус, кінець страждань тен Гага

Порвані хрести — не головна подія в кар'єрі Родрі восени. Іспанець став володарем Золотого м'яча, в останній момент обійшовши Вінісіуса, який вважався фаворитом. Бразилець дуже розлютився, напевно, подумав, що справа в расизмі та проігнорував церемонію. Так само як і весь клуб. Наче, це було рішення Флорентіно Переса, але зіграло воно в мінус усій команді, яка в цьому сезоні й так виступає не дуже вдало.

2 титули за 2 сезони — це те, про що тен Гаг постійно казав під час роботи в МЮ. Звертаючи увагу на загальний рівень команди та виступи окремих гравців, навіть це здається чимось нереальним. Нідерландець, безумовно, дуже хороший тренер, але з тиском все ж таки не впорався. Але це важка задача навіть для дуже статусних тренерів, що мають за спиною елітний футбольний бекграунд.

Новий керманич МЮ, наймолодший українець в ЛЧ та асист Луніна

Після відходу тен Гага Манчестер Юнайтед декілька матчів керував Рууд ван Ністелрой, але у листопаді постійним головним тренером команди став Рубен Аморім зі Спортінга. Поки що справи у португальця йдуть не дуже добре. Не дивлячись на перемогу в дербі, команда втрачає важливі очки й завершає рік у другій половині таблиці. Втім, прогрес у грі помітний, а ось над реалізацією треба буде попрацювати.

Нападник Баєра Артем Степанов став наймолодшим українцем, який дебютував у Лізі чемпіонів. Він вийшов на поле в 17 років, 3 місяці і 16 днів на заміну в матчі п'ятого туру основного етапу проти Зальцбурга. Раніше рекорд належав Дмитру Чигринському, який дебютував за Шахтар у ЛЧ проти Барселони (2:0) у віці 18 років і 1 місяць.

Також у листопаді сталась нерядова подія — Андрій Лунін віддав результативну передачу в матчі 13-го туру Ла Ліги проти Осасуни. Українець асистував Вінісіусу і став першим голкіпером Реала з 1993 року, якому це вдалось у матчі Ла Ліги. У 1993 році це зробив Пако Буйо.

Шокуючий Мудрик та суперники у відборі до чемпіонату світу

Грудень пройшов для українського футболу з величезним знаком мінус. В допінг-тесті Михайла Мудрика знайшли заборонену речовину й тепер українцю загрожує до 4 років без футболу. Звичайно, вінгер Челсі вже найняв команду юристів, яка зменшила покарання Поля Погба з 4 років до 1,5, але навіть стільки часу поза грою, й для без того не найуспішнішої кар'єри Михайла в Європі, забагато.