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Португалець не бачить себе на тренерському містку.

Нападник збірної Португалії та саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду заявив, що не має наміру ставати тренером у майбутньому. Його слова наводить Sport.es.

"Я ніколи не буду тренером. Не думаю, що також стану президентом клубу. Однак, можливо, буду власником якогось клубу", — заявив Роналду.

Цього сезону Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср 19 матчів, забив 16 голів та віддав 3 результативні передачі.