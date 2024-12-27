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Англієць отримав престижну нагороду.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем був визнаний найкращим півзахисником 2024 року за версією щорічної премії Globe Soccer Awards, яка проводиться в ОАЕ.

У голосуванні на цю номінацію 21-річний англієць випередив наступних футболістів: Ніколо Барелла (Інтер), Хакан Чалханоглу (Інтер), Тоні Кроос (завершив кар'єру), Дані Ольмо (Барселона), Коул Палмер (Челсі), Родрі (Манчестер Сіті), Федеріко Вальверде (Реал Мадрид), Вітінья (ПСЖ), Флоріан Вірц (Баєр), Граніт Джака (Баєр).

У 2024 році Джуд Беллінгем забив 17 голів та зробив 17 результативних передач за клуб та збірну в усіх турнірах.