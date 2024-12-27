Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті визнаний найкращим тренером року за версією Globe Soccer Awards.
Конкурентами італійського фахівця в цій номінації були наступні тренери: Хабі Алонсо (Баєр), Мікель Артета (Арсенал), Луїс де ла Фуенте (збірна Іспанії), Джан П'єро Гасперіні (Аталанта), Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Сімоне Індзагі (Інтер).
У 2024 році, Реал під керівництвом Карло Анчелотті виграв іспанську Ла Лігу, Лігу чемпіонів, Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок.
Раніше повідомлялося, що Вінісіус Жуніор став найкращим гравцем 2024 року за версією Globe Soccer Award.