Італієць провів видатний рік.
Анчелотті, getty images
27 грудня 2024, 21:49
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті визнаний найкращим тренером року за версією Globe Soccer Awards.
Конкурентами італійського фахівця в цій номінації були наступні тренери: Хабі Алонсо (Баєр), Мікель Артета (Арсенал), Луїс де ла Фуенте (збірна Іспанії), Джан П'єро Гасперіні (Аталанта), Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Сімоне Індзагі (Інтер).
У 2024 році, Реал під керівництвом Карло Анчелотті виграв іспанську Ла Лігу, Лігу чемпіонів, Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок.