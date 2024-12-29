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Італієць може очолити гранд хорватського футболу.

Фабіо Каннаваро став головним претендентом на посаду тренера загребського Динамо. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Італієць буде першим вибором на посаду головного тренера в хорватському клубі в разі, якщо Ненада Б'єліцу, який наразі обіймає цю посаду, буде звільнено за рішенням керівництва клубу.

У Динамо вважають Каннаваро ідеальним кандидатом на місце керманича команди.

Останнім місцем роботи Фабіо Каннаваро був Удінезе, який він залишив наприкінці сезону-2023/24.

Наразі, Динамо Загреб набрало 29 очок у 18 матчах і розташувалося на третьому рядку в хорватській першості.