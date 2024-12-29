51-річний фахівець тренуватиме хорватську команду.
Фабіо Каннаваро, ФК Динамо Загреб
29 грудня 2024, 22:53
Колишній гравець Ювентуса Фабіо Каннаваро став новим головним тренером Динамо Загреб. Про це повідомляє пресслужба хорватського клубу.
Стверджується, що 51-річний італієць буде представлений перед футболістами 3 січня.
Після 18 турів Динамо посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Хорватії, маючи у своїй скарбничці 29 набраних очок. Відставання від лідера становить сім балів.
Найближчий матч Динамо проведе 22 січня проти лондонського Арсеналу. Гра сьомого туру Ліги чемпіонів розпочнеться о 22:00.
Нагадаємо, останнім місцем роботи Каннаваро був італійський Удінезе, у якому він працював із квітня до червня 2024 року.