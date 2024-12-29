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51-річний фахівець тренуватиме хорватську команду.

Колишній гравець Ювентуса Фабіо Каннаваро став новим головним тренером Динамо Загреб. Про це повідомляє пресслужба хорватського клубу.

Стверджується, що 51-річний італієць буде представлений перед футболістами 3 січня.

Після 18 турів Динамо посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Хорватії, маючи у своїй скарбничці 29 набраних очок. Відставання від лідера становить сім балів.

Найближчий матч Динамо проведе 22 січня проти лондонського Арсеналу. Гра сьомого туру Ліги чемпіонів розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Каннаваро був італійський Удінезе, у якому він працював із квітня до червня 2024 року.