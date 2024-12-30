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Рубен у своєму репертуарі.

Колишній захисник збірної Португалії Рубена Семеду, який нині виступає за катарський Аль-Хор, було заарештовано в Лісабоні за підозрою в домашньому насильстві. Про це повідомляє Correio da Manh.

За інформацією джерела, в суботу, 29 грудня, він напав на свою дівчину і кілька годин насильно утримував її вдома, поки їй не вдалося втекти.

Повідомляється, що після цього дівчину госпіталізували зі слідами побоїв. У понеділок, 30 грудня, Семеду буде допитано, а потім щодо нього буде обрано запобіжний захід.

Рубен Семеду неодноразово піддавався звинуваченням у скоєнні злочинів. У 2021 році його звинувачували у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. У 2018 році гравця заарештували після погрози пістолетом співробітнику нічного клубу в Іспанії.

Також цього року його звинувачували у викраденні та замаху на вбивство, але гравець уник тюремного строку.