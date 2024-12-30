Бразилець провів у Греції менше ніж півроку.
Вілліан, Getty Images
30 грудня 2024, 16:57
Лівий вінгер Вілліан та Олімпіакос вирішили припинити співпрацю, передає журналіст Фабріціо Романо.
Бразилець приєднався до грецького клубу на правах вільного агента у вересні. Контракт із 36-річним гравцем було розраховано до кінця червня 2025 року.
У ході поточної кампанії Вілліан взяв участь в 11 матчах у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.
Наразі невідомо, де саме може продовжитися кар'єра ексгравця Шахтаря.