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Редакція сайту бажає вам усього найкращого в наступаючому, 2025-му році.

Як наприкінці 2022-го та 2023-го, так і зараз у всіх нас все ще є одне головне бажання — перемога України у війні з російськими окупантами. Минулого року в привітанні ми писали, що цей рік, швидше за все, буде важчим за попередні, адже такими є реалії країни, якій довелося відстоювати своє право на існування на полі бою. Що ж чекати від 2025-го? Напевно, ніхто з нас не зможе дати чіткої відповіді на це питання і це абсолютно нормально.

Зараз потрібно продовжувати робити все від себе залежне для наближення справедливого миру, а також вірити в найкраще. Разом із нами побажайте здоров'я та сил усім частинкам Сил оборони України, завдяки яким ми всі все ще можемо насолоджуватися життям, яким складним воно не було б. Так само й кожному з читачів нашого сайту, навіть найбільш "неслухняним", бажаємо в новому, 2025-му році мати більше приводів для святкувань і менше — для суму.

Як і завжди, редакція сайту Football.ua не залишить вас без окремих побажань на наступний рік. Нехай вони зарядять позитивом хоча б на сьогоднішній вечір, нагадавши, чому ви любите футбол!

У 2025-МУ РОЦІ БАЖАЄМО ЧИТАЧАМ НАШОГО САЙТУ:

☃️ Нехай ваші близькі завжди вірять у вас так, як керівництво Манчестер Сіті в Пепа Гвардіолу.

🎅 Приємно дивуйте всіх, як Артем Довбик, ставши найкращим бомбардиром Ла Ліги.

❄️ Хай ваші старання цінуються більше, ніж старання Андрія Луніна Реалом.

🎁 Вчасно вирішуйте всі бюрократичні нюанси, щоб не бути як Барселона.

🎄 Залишайтеся скромними, як Ілля Забарний, а не Ерлінг Голанд.

☃️ Бажаємо всім кар'єрного зростання в наступному році. Пам'ятайте, що не всі "перспективні проєкти" дійсно варті вашої уваги.

🎅 Бажаємо вам у 2025 році уникнути таких днів, як 17 червня 2024-го в збірної України.

❄️ Не хворійте та уникайте інших проблем зі здоров'ям. Особливо це стосується Віктора Циганкова та Олександра Зінченка.

🎁 Нехай працедавці попри всі ваші недоліки вважають вас найкращими в світі, як Реал Вінісіуса Жуніора.

🎄 Пам'ятайте, що хороший початок є лише половиною успіху, особливо якщо на старті мати справу з румунами.

☃️ Хай вас завжди супроводжують емоції виключно позитивного, як допінг-тест Михайла Мудрика, характеру.

🎅 Тримайте себе в руках і не робіть завчасних заяв, як Реал під час вручення Золотого м'яча.

❄️ Будьте послідовними. Не робіть як Міралем П'янич.

🎁 Завжди бийтеся до кінця, як Дмитро Різник у матчі проти ПСВ.

🎄 Nehaj u 2025 roci vashi kenti ta kentesi raduyut vas.

☃️ У 2025-му році бажаємо вам прогресу, як у Ноттінгем Форест у 2024-му.

🎅 Як збірна Англії пам'ятайте, що головне не перемога, а участь.

❄️ Вірте в себе й не бійтеся навіть найскладніших викликів, як Аталанта у фіналі Ліги Європи.

🤟 Не бійтеся посковзнутися, але якщо впали — вставайте з високо піднятою головою, як Марк Кукурелья.

🔥 Запалюйте до самої старості, як Лука Модрич і Кріштіану Роналду.

😎 Не бійтеся братися за складні проєкти, як Енцо Мареска.

🥲 Будьте реалістами, як Рубен Аморім, і розглядайте навіть найгірші сценарії.

👌 Менше говоріть, більше робіть — не будьте як тен Гаг.

💀 Нехай агресор завжди отримує те, що заслужив, як алєксєй бугаєв.

І наостанок перейдемо до персональних побажань. Збірній України — успіхів у плей-оф Ліги націй і кваліфікації чемпіонату світу. Як і минулого року, ще раз побажаємо Георгію Судакову та всім іншим зіркам чемпіонату України, отримати солідні пропозиції від хороших клубів. Михайлу Мудрику ж настільки швидкого, як він сам, повернення на поле.

Шахтарю побажаємо досягти виходу в плей-оф Ліги чемпіонів, а Динамо — перемог над Галатасараєм і РФС у Лізі Європи.

У 2024-му український футбол зазнав кількох помітних невдач, але й певні успіхи теж мали місце, тож нехай майбутній рік буде більш багатим на них, наскільки це взагалі можливо в наших непростих умовах.

Ще раз вітаємо всіх із новим, 2025-м роком! Обмінюйтеся своїми побажаннями в коментарях.