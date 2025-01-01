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Бразильський клуб не став підписувати нову угоду з іменитим форвардом.

Колишній нападник Атлетіко Мадрид, лондонського Челсі та інших європейських клубів Дієго Коста отримав статус вільного агента.

Останній клуб 36-річного іспанця, бразильський Греміо, офіційно оголосив про відхід футболіста наприкінці грудня 2024 року.

Саме тоді спливав контракт Дієго Кости, і керівництво Греміо вирішило не пропонувати іменитому форварду нову угоду.

Всього Дієго Коста провів за клуб найвищого дивізіону Бразилії 26 матчів, в яких він забив 8 голів та віддав 5 асистів.