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Значна відзнака для аргентинського футболіста.

Чинний президент США Джо Байден 4 січня проведе в Білому домі церемонію нагородження останньої групи лауреатів Президентської медалі Свободи, серед яких є нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Про це повідомляє ABC News.

Ця медаль є найвищою цивільною нагородою країни, яку вручають людям, що зробили "визначний внесок у процвітання Сполучених Штатів, мир у всьому світі або інші значущі громадські, державні чи приватні починання".

Минулого сезону в США Ліонель Мессі відіграв за Інтер Маямі 25 матчів, забив 23 голи та віддав 13 результативних передач.