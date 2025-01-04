Значна відзнака для аргентинського футболіста.
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04 січня 2025, 14:48
Чинний президент США Джо Байден 4 січня проведе в Білому домі церемонію нагородження останньої групи лауреатів Президентської медалі Свободи, серед яких є нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Про це повідомляє ABC News.
Ця медаль є найвищою цивільною нагородою країни, яку вручають людям, що зробили "визначний внесок у процвітання Сполучених Штатів, мир у всьому світі або інші значущі громадські, державні чи приватні починання".
Минулого сезону в США Ліонель Мессі відіграв за Інтер Маямі 25 матчів, забив 23 голи та віддав 13 результативних передач.