Легендарний ірландець очолив угорський клуб.
Кін посередині, fradi.hu
06 січня 2025, 17:49
Ірландський фахівець Роббі Кін став головним тренером угорського Ференцвароша. Про це повідомляє офіційний сайт "фраді".
Зазначається, що новоспечений керманич прибув до Будапешта в неділю ввечері і у вівторок приєднається до команди в тренувальному таборі у Іспанії.
44-й річний фахівець змінив на цій посаді нідерландця Паскаля Янсена. Останнім місцем роботи Кіна був Маккабі Тель-Авів, який він залишив минулого літа.
Наразі Ференцварош посідає 2-е місце в чемпіонаті Угорщини.