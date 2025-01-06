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Легендарний ірландець очолив угорський клуб.

Ірландський фахівець Роббі Кін став головним тренером угорського Ференцвароша. Про це повідомляє офіційний сайт "фраді".

Зазначається, що новоспечений керманич прибув до Будапешта в неділю ввечері і у вівторок приєднається до команди в тренувальному таборі у Іспанії.

44-й річний фахівець змінив на цій посаді нідерландця Паскаля Янсена. Останнім місцем роботи Кіна був Маккабі Тель-Авів, який він залишив минулого літа.

Наразі Ференцварош посідає 2-е місце в чемпіонаті Угорщини.